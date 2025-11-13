Ричмонд
Виталий Хоценко поблагодарил Никиту Михалкова за показ популярного спектакля в Омске

В Омске на сцене музыкального театра 11 и 12 ноября 2025 года с аншлагом прошел спектакль «12» (16+) Никиты Михалкова.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

По итогам показа постановки губернатор Виталий Хоценко встретился с Народным артистом России.

Глава региона поблагодарил актера и режиссера за высокое художественное мастерство и яркие эмоции, подаренные зрителям.

«Поблагодарил Никиту Сергеевича Михалкова за эмоции, подаренные омичам и гостям нашего региона. Услышал от зрителей много восторженных отзывов о постановке. Омская область — один из театральных регионов страны. У нас работают 10 профессиональных театров и более 500 любительских театральных объединений. Весь следующий год Омск проведет в статусе “Культурной столицы России”. Никита Сергеевич выразил готовность нас в этом звании поддерживать», — заявил Виталий Хоценко.

Отметим, что легендарный спектакль «12» создан по пьесе Никиты Михалкова и братьев Пресняковых. В постановке заняты ведущие российские артисты, включая и самого режиссера.

Показ в Омске стал значимым культурным событием и одним из ярких этапов подготовки к предстоящему году, который Омская область проведет в статусе «Культурной столицы России».