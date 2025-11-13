В Совфеде объяснили значение слов Пескова об ожиданиях от Трампа

Сенатор выразил согласие со словами пресс-секретаря президента. Он добавил, что это важное заявление, которое подтверждает намерения Москвы сформировать в ходе переговорного процесса предложения по разрешению украинского кризиса, которые устроят все стороны. «Это будет не спонтанное какое-то решение, а работа, настроенная на длительную временную перспективу. Об этом идет речь», — приводит слова Красина «Лента.ру».
Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия ожидает, что президент США Дональд Трамп окажет содействие в разрешении противостояния на Украине. Он уточнил, что Кремль ожидает от Белого дома поддержки как в дипломатическом, так и в политическом урегулировании.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью с журналистом итальянской газеты Corriere della Sera, которое позднее издание отказалось публиковать, рассказал, что Кремль готов к проведению саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Ранее он говорил, что Россия готова вести переговоры с Украиной в любых форматах.
13 ноября госсекретарь США Марко Рубио сказал, что, по оценке Белого дома, Кремль не заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Украине.