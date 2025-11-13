В Совфеде объяснили значение слов Пескова об ожиданиях от Трампа

Сенатор выразил согласие со словами пресс-секретаря президента. Он добавил, что это важное заявление, которое подтверждает намерения Москвы сформировать в ходе переговорного процесса предложения по разрешению украинского кризиса, которые устроят все стороны. «Это будет не спонтанное какое-то решение, а работа, настроенная на длительную временную перспективу. Об этом идет речь», — приводит слова Красина «Лента.ру».