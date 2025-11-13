Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде объяснили значение слов Пескова об ожиданиях от Трампа

Заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Москва ожидает, что американский президент Дональд Трамп продолжит содействие в разрешении украинского кризиса, — свидетельство готовности России к поиску взаимоприемлемых решений. Таким мнением председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин поделился с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сенатор выразил согласие со словами пресс-секретаря президента. Он добавил, что это важное заявление, которое подтверждает намерения Москвы сформировать в ходе переговорного процесса предложения по разрешению украинского кризиса, которые устроят все стороны. «Это будет не спонтанное какое-то решение, а работа, настроенная на длительную временную перспективу. Об этом идет речь», — приводит слова Красина «Лента.ру».

Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия ожидает, что президент США Дональд Трамп окажет содействие в разрешении противостояния на Украине. Он уточнил, что Кремль ожидает от Белого дома поддержки как в дипломатическом, так и в политическом урегулировании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью с журналистом итальянской газеты Corriere della Sera, которое позднее издание отказалось публиковать, рассказал, что Кремль готов к проведению саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Ранее он говорил, что Россия готова вести переговоры с Украиной в любых форматах.

13 ноября госсекретарь США Марко Рубио сказал, что, по оценке Белого дома, Кремль не заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше