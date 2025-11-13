Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Бюст Иосифа Сталина предложили установить в Екатеринбурге, эту инициативу обсудят на комиссии по топонимике в пятницу, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.

«Нужен ли Екатеринбургу памятник (бюст) И. В. Сталину? И если нужен, то где? Завтра (в пятницу — ред.) комиссия по топонимике рассмотрит соответствующую инициативу», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Согласно опубликованным депутатом материалам проекта, подготовленным к заседанию, высота бюста Сталина вместе с постаментом может составить более 3,4 метра. Конкретное место установки памятника не указано, но желаемые локации — Бульвар Культуры в микрорайоне Уралмаш или территория у Окружного дома офицеров.

Из приложенного Сергиным документа следует, что с данной инициативой выступили региональная общественная организация «Грузинское общество “Сакартвело”, Центр Сталина и “Интернациональный союз диаспор”.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга РИА Новости пояснили, что это «пока только предложение», которое будет вынесено на совещание комиссии по топонимике в пятницу.