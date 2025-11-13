В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина

«Нужен ли Екатеринбургу памятник (бюст) И. В. Сталину? И если нужен, то где? Завтра (в пятницу — ред.) комиссия по топонимике рассмотрит соответствующую инициативу», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Согласно опубликованным депутатом материалам проекта, подготовленным к заседанию, высота бюста Сталина вместе с постаментом может составить более 3,4 метра. Конкретное место установки памятника не указано, но желаемые локации — Бульвар Культуры в микрорайоне Уралмаш или территория у Окружного дома офицеров.
Из приложенного Сергиным документа следует, что с данной инициативой выступили региональная общественная организация «Грузинское общество “Сакартвело”, Центр Сталина и “Интернациональный союз диаспор”.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга РИА Новости пояснили, что это «пока только предложение», которое будет вынесено на совещание комиссии по топонимике в пятницу.