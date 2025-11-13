Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

Дипломат подчеркнул, что Китай твердо придерживается пути мирного развития и оборонительного характера политики национальной обороны.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе» с другими странами.
Позднее в Белом доме заявили, что Трамп, несмотря на его заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения США, Россией и Китаем своих ядерных арсеналов.
