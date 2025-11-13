Tempo: в США опровергли информацию о намерении построить военную базу у границы Газы

Однако Tempo подчеркивает, что о потенциальной базе США в Израиле, на границе с Газой, сообщили не только израильские и американские СМИ, но и на условиях анонимности рассказал высокопоставленный израильский чиновник. В частности, в израильской прессе появилась информация о стоимости и предполагаемом месте базы, а также о количестве американских военнослужащих, которые планировалось разместить на ней.