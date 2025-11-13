Tempo: в США опровергли информацию о намерении построить военную базу у границы Газы

Согласно статье, на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в среду сообщила, что информация о предполагаемой американской базе на границе с Газой была «основана на одном листе бумаги — запросе, который кто-то из Министерства военно-морских сил США сделал по поводу идеи, которая может быть реализована в будущем».
По ее словам, журналист, имени которого Левитт не назвала, счел этот документ официальным планом и написал статью о том, что США разрабатывают проект строительства базы.
Левитт напомнила, что президент Дональд Трамп неоднократно говорил о своем несогласии с размещением вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Она утверждает, что обратилась «в высшие эшелоны федерального правительства США», чтобы получить разъяснения, и в итоге может с уверенностью сказать:
Это не то, в чем Соединенные Штаты хотели бы участвовать… это не то, чем мы занимаемся в настоящее время.
Однако Tempo подчеркивает, что о потенциальной базе США в Израиле, на границе с Газой, сообщили не только израильские и американские СМИ, но и на условиях анонимности рассказал высокопоставленный израильский чиновник. В частности, в израильской прессе появилась информация о стоимости и предполагаемом месте базы, а также о количестве американских военнослужащих, которые планировалось разместить на ней.
Министерство обороны США позднее тоже опровергло сообщения о предполагаемой базе. Высокопоставленные сотрудники Пентагона подчеркнули, что, несмотря на создание Международных стабилизационных сил в регионе, американские войска в Газе размещены не будут.
Внесу ясность: никакие войска США не будут размещены в Газе. Любые сообщения об обратном являются ложными.
Как уточняет Tempo, сейчас в Кирьят-Гате на юге Израиля дислоцируются 200 военнослужащих США, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.