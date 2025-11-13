Молдавия с 2026 года откажется от стандарта ГОСТ

КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Молдавия с 1 января 2026 года полностью откажется от межгосударственного стандарта ГОСТ, вместо этого будут использоваться европейские аналоги, заявила в четверг министр экономики Дойна Нистор.
«Мы приняли и транспонировали более 38 тысяч европейских стандартов. С 1 января 2026 года мы окончательно откажемся от стандартов ГОСТ, что станет важным шагом на пути к полной интеграции в европейский рынок», — заявила Нистор журналистам.
По её словам, отказ от стандартов ГОСТ связан с доступом на рынок Европейского союза и свободным перемещением товаров. Министр полагает, что реализация этих мер отражает способность национальной экономики функционировать в рамках рынка Европейского союза.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.