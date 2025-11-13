Ричмонд
Матвиенко оценила визит Токаева в Россию

Матвиенко назвала визит Токаева в Россию историческим событием.

Источник: © РИА Новости

ДУШАНБЕ, 13 ноя — РИА Новости. Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Россию стал историческим событием в отношениях двух стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы все, конечно, находимся под большим впечатлением от государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Это действительно было без преувеличения историческое событие в российско-казахстанских отношениях», — сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем сената парламента республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.

Она отметила, что визит был очень серьезно подготовлен, прошли очень конструктивные переговоры с президентом РФ, подписан целый ряд очень важных межгосударственных документов. «И сегодня мы уже вышли на совершенно качественно новый уровень нашего взаимодействия, всеобъемлющего партнерства и союзничества», — добавила спикер СФ.

Также, по словам Матвиенко, за последние годы, благодаря усилиям лидеров России и Казахстана, сотрудничество двух стран идет по восходящей линии.

Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске. Визит президента Казахстана завершился в ночь на четверг.

