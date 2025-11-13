Мэр Кишинева Ион Чебан сложил депутатский мандат

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Мэр Кишинева, народный избранник от блока «Альтернатива» Ион Чебан заявил, что сложил мандат депутата и остается на посту столичного градоначальника.
«Сегодня на заседании Постоянного бюро я сложил с себя полномочия депутата и вице-президента парламента. Благодарю всех коллег за сотрудничество, особенно команду ПСРМ (Партия социалистов, — ред.) — уважаемые коллеги, я горжусь тем, что был частью этой команды», — отметил Чебан в соцсети.
Решение не стало неожиданным, Ион Чебан ранее заявлял, что не сохранит за собой депутатский мандат, аргументируя это том, что в Кишиневе уже развернут ряд проектов, внедрение которых необходимо продолжать.
Ранее политик заявлял, что главу администрации столицы необходимо включить в состав правительства,. По его мнению, это обусловлено экономической и административной ролью столицы, деятельность которой формирует значительную часть государственного бюджета.
Блок «Альтернатива» получил по итогам сентябрьских парламентских выборов восемь депутатских кресел. За блок проголосовали 125 685 избирателей, или 7,96%.
Ион Чебан был избран мэром Кишинева на второй срок шестого ноября 2023 года, набрав чуть более 50% голосов избирателей.