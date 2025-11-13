Мэр Кишинева Ион Чебан сложил депутатский мандат

«Сегодня на заседании Постоянного бюро я сложил с себя полномочия депутата и вице-президента парламента. Благодарю всех коллег за сотрудничество, особенно команду ПСРМ (Партия социалистов, — ред.) — уважаемые коллеги, я горжусь тем, что был частью этой команды», — отметил Чебан в соцсети.