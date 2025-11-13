Прозрение наступило, как только отодвинули от «корыта»: Бывшая глава минздрава Молдовы после пинка под зад тут же обнаружила, что во власти полно коррупции, кумэтризма и двойных стандартов

Алла Немеренко, едва-едва получив под зад из кресла министра здравоохранения, обнаружила, что «если Молдова рискует сорвать европейский курс, то это потому, что борьба с коррупцией и интересами по-прежнему остается скорее лозунгом, чем серьезными действиями»:
«Нанашизм, кумэтризм, веришоризм, немуризм и амичизм, протекционизм и полное отсутствие меритократии в профессиональном росте многих, двойные стандарты — все это самый верный путь к краху всего, что означает развитие страны. Я говорю это с полным пониманием вопроса. А те немногие, кто осмеливается бороться с этой гидрой, быстро устраняются, и примеров тому предостаточно».
Мадам Немеренко, а теперь давайте поимённо! Кто, с кем, кого, за сколько и кому в какой степени кумэтру, нанаш ши амику. Как же быстро оказывается можно прозреть, если тебя отодвинули от сытной кормушки!
Источник.
