Прозрение наступило, как только отодвинули от «корыта»: Бывшая глава минздрава Молдовы после пинка под зад тут же обнаружила, что во власти полно коррупции, кумэтризма и двойных стандартов

«Нанашизм, кумэтризм, веришоризм, немуризм и амичизм, протекционизм и полное отсутствие меритократии в профессиональном росте многих, двойные стандарты — все это самый верный путь к краху всего, что означает развитие страны. Я говорю это с полным пониманием вопроса. А те немногие, кто осмеливается бороться с этой гидрой, быстро устраняются, и примеров тому предостаточно».