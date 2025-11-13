Казахстан и Россия усиливают торговое сотрудничество

По словам директора ООО «БОЛАШАК» Рустама Сафиулина, партнёрство с QazTrade позволит выстроить устойчивый канал поставок казахстанских товаров в Россию: «Мы видим стабильный спрос на качественную продукцию из Казахстана и готовы обеспечивать её присутствие в ключевых регионах страны». В рамках Биржи также подписан меморандум о взаимопонимании между QazTrade и ООО «Караван» (РФ), направленный на расширение поставок казахстанских товаров в российские торговые сети. Руководитель группы экспортной акселерации QazTrade Алмас Ихсанов отметил, что документ станет ещё одним шагом в укреплении экономического партнёрства двух стран.