Казахстан и Россия усиливают торговое сотрудничество

Ключевая площадка объединила более 100 компаний двух стран и завершилась подписанием соглашений на общую сумму $61 млн. Формат B2B-переговоров позволил участникам представить проекты и сразу перейти к заключению договорённостей, передает DKNews.kz.
По данным организаторов, казахстанские и российские компании проявили высокий интерес к развитию взаимной торговли и запуску совместных производственных инициатив. Одним из итогов форума стало подписание меморандума между QazTrade и российской компанией «БОЛАШАК» о создании торгово-выставочной площадки казахстанских производителей в Казани. Новый формат позволит отечественным экспортёрам представить продукцию в центральной части России и выстроить системную дистрибуцию в региональные сети.
«Мы создаём комфортные условия для выхода казахстанских производителей на новые рынки и способствуем росту экспортной активности страны. Форум подтвердил, что сотрудничество между Казахстаном и Россией приносит конкретные результаты», — отметил управляющий директор QazTrade Берик Ахметов.
По словам директора ООО «БОЛАШАК» Рустама Сафиулина, партнёрство с QazTrade позволит выстроить устойчивый канал поставок казахстанских товаров в Россию: «Мы видим стабильный спрос на качественную продукцию из Казахстана и готовы обеспечивать её присутствие в ключевых регионах страны». В рамках Биржи также подписан меморандум о взаимопонимании между QazTrade и ООО «Караван» (РФ), направленный на расширение поставок казахстанских товаров в российские торговые сети. Руководитель группы экспортной акселерации QazTrade Алмас Ихсанов отметил, что документ станет ещё одним шагом в укреплении экономического партнёрства двух стран.
«Поставляя казахстанские товары на полки российских супермаркетов, мы открываем новые возможности для отечественных производителей и обеспечиваем российских потребителей качественной продукцией по конкурентной цене», — подчеркнул он.
Биржа контактов вновь показала эффективность прямого бизнес-диалога: от переговоров — к контрактам. Заключённые соглашения подтверждают позитивную динамику торговли между Казахстаном и Россией и растущий интерес бизнеса к практическому развитию кооперации.