Лукашенко обещал разговор с учеными, перед которыми не будет заискивать

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 ноября во время доклада главы президиума Национальной академии наук Владимира Караника обещал разговор с учеными, перед которыми не будет заискивать. Об этом пишет БелТА.
Глава государства уточнил, что его разговор с руководителем НАН предваряет масштабное мероприятие, в котором будет принимать участие научная общественность.
— Это такой первый шаг к проведению нашего разговора с учеными, большого разговора, — уточнил Александр Лукашенко.
Организовать разговор планируется в период с 17 по 23 ноября 2025 года, однако точная дата будет определена позже и будет зависеть от графика работы президента Беларуси, в том числе проведения международных мероприятий.
— У вас будет возможность подготовиться к этому совещанию, к этому серьезному разговору. Надо, чтобы меньше было заорганизованности. Если по делу есть у ученого что-то сказать по повестке этого совещания, которое мы определим, пусть говорят, послушаем, — подчеркнул глава государства.
Он пояснил, что необходимо, чтобы на встрече присутствовали академики и членкоры и понимали требования. Лукашенко предупредил, что перед учеными заискивать не собираются, в том числе и он:
— Почему? Потому что это умные люди. Они должны понимать, что без результата толку не будет.
