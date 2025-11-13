Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обещал разговор с учеными, перед которыми не будет заискивать

Лукашенко планирует провести масштабный разговор с белорусскими учеными.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 ноября во время доклада главы президиума Национальной академии наук Владимира Караника обещал разговор с учеными, перед которыми не будет заискивать. Об этом пишет БелТА.

Глава государства уточнил, что его разговор с руководителем НАН предваряет масштабное мероприятие, в котором будет принимать участие научная общественность.

— Это такой первый шаг к проведению нашего разговора с учеными, большого разговора, — уточнил Александр Лукашенко.

Организовать разговор планируется в период с 17 по 23 ноября 2025 года, однако точная дата будет определена позже и будет зависеть от графика работы президента Беларуси, в том числе проведения международных мероприятий.

— У вас будет возможность подготовиться к этому совещанию, к этому серьезному разговору. Надо, чтобы меньше было заорганизованности. Если по делу есть у ученого что-то сказать по повестке этого совещания, которое мы определим, пусть говорят, послушаем, — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что необходимо, чтобы на встрече присутствовали академики и членкоры и понимали требования. Лукашенко предупредил, что перед учеными заискивать не собираются, в том числе и он:

— Почему? Потому что это умные люди. Они должны понимать, что без результата толку не будет.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в какой сфере готов содействовать росту зарплат.

Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в ноябре 2025: IT-вакансия на 15 тысяч, главбуху готовы платить 10 000, а шеф-повару — 7 тысяч.

Кроме того, Минтруда сказало про увеличение среднего размера пенсии в Беларуси на 14,5%.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше