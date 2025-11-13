Предположения о потенциальном нападении России на НАТО является выдумкой и чушью, говорил президент Владимир Путин. В то же время в Кремле заявляют об очень сильных промилитаристских настроениях в европейских странах. «Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов», — указывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также выражал мнение, что в Европе пытаются помешать в том числе усилиями президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.