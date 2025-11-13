Оценочная миссия МВФ прибудет в Молдову в декабре — министр

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Оценочная миссия МВФ приедет в Молдову в декабре текущего года, заявил с трибуны парламента министр финансов Андриан Гаврилицэ, представляя проект ректификации бюджета на текущий год.
По его словам, оценочных миссии фонда в Молдове не было с 2025 года, потому не было и ассигнований.
«Мы не потеряли гранты, мы потеряли займы, но у нас была альбтернатива… Если собрать эти суммы, мы сможем закрыть год. У нас уже был очень хороший диалог с МВФ, с участием премьера, с представителями фонда», — заявил министр.
Он также отметил, что новая программа для Молдовы будет обсуждаться с фондом очень детально.
«Представители фонда должны прибыть в Молдову в декабре, мы обсудим, какие возможности есть для открытия новой программы, мы должны очень подробно обсудить условия», — также сказал Гаврилицэ.
Отвечая на вопросы депутатов, он подтвердил, что правительство приложит усилия для перезапуска отношений с фондом, не торопясь, однако, «подписаться под новый кредит».
«Что касается МВФ, то восстановление переговоров в декабре не значит, что мы спешим подписаться под новый кредит. Но соглашение о сотрудничестве с МВФ — это может быть хороший индикатор для партнёров, что МВФ подтверждает некоторые параметры и стандарты [финансового состояния», — отметил министр.
В молдавских СМИ в качестве причины, по которой Молдова потеряла очередной транш МВФ, называлось то, что республика допустила задержки в выполнении финансовых и управленческих обязательств, предусмотренных соглашением с фондом.
Экс-премьер Молдовы Владимир Филат, комментируя информацию, отметил: то, что страна не завершила программу финансирования с МВФ — «пятно на репутации, свидетельство дилетантизма и удар по рейтингу».
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске очередной программы сотрудничества с Молдовой которая была рассчитана на 40 месяцев. Последний транш на 162,2 миллиона долларов республика получила в декабре 2024 года. Соответственно, общая сумма предоставленных средств в рамках программы составила около 810 миллионов долларов.