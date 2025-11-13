Андрей Бочаров провел совещание по развитию волгоградского здравоохранения

В ходе встречи были рассмотрены инициативы рабочей группы облздрава, направленные на улучшение качества медицинского обслуживания населения в современных условиях.
Несмотря на объективные вызовы, в Волгоградской области продолжается поэтапное создание современной системы здравоохранения для жителей региона. Модернизация медицинской сферы требует постоянного внимания и совместной работы со стороны руководства, органов власти, представителей местного самоуправления, медицинских специалистов и самих граждан. Реализация запланированных мероприятий идет по графику. В некоторых случаях в связи с уточнением технических требований вносятся корректировки в проектную документацию и графики выполнения работ.
«Важно подчеркнуть, что основные задачи, целевые показатели и сроки создания современной системы здравоохранения Волгоградской области остаются неизменными, несмотря на сложности текущего этапа развития, — отметил Андрей Бочаров. — Возникающие новые вызовы и угрозы требуют оперативного принятия дополнительных мер для устранения выявленных проблем, повышения качества медицинских услуг и эффективности управления медицинскими организациями и всей системой здравоохранения региона».