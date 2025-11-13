Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Бочаров провел совещание по развитию волгоградского здравоохранения

Участие в совещании под председательством губернатора приняли участие руководители финансово-экономического блока, депутаты областной думы и представители медицинского профессионального сообщества.

Источник: РИА "Новости"

В ходе встречи были рассмотрены инициативы рабочей группы облздрава, направленные на улучшение качества медицинского обслуживания населения в современных условиях.

Несмотря на объективные вызовы, в Волгоградской области продолжается поэтапное создание современной системы здравоохранения для жителей региона. Модернизация медицинской сферы требует постоянного внимания и совместной работы со стороны руководства, органов власти, представителей местного самоуправления, медицинских специалистов и самих граждан. Реализация запланированных мероприятий идет по графику. В некоторых случаях в связи с уточнением технических требований вносятся корректировки в проектную документацию и графики выполнения работ.

«Важно подчеркнуть, что основные задачи, целевые показатели и сроки создания современной системы здравоохранения Волгоградской области остаются неизменными, несмотря на сложности текущего этапа развития, — отметил Андрей Бочаров. — Возникающие новые вызовы и угрозы требуют оперативного принятия дополнительных мер для устранения выявленных проблем, повышения качества медицинских услуг и эффективности управления медицинскими организациями и всей системой здравоохранения региона».