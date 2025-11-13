H? rriyet: в Турции допустили, что военный самолет С-130 мог быть сбит в Грузии

Турецкий военный самолет потерпел крушение у границы Грузии с Азербайджаном 11 ноября. Он направлялся в Турцию на базу ВВС в городе Кайсери. На борту находились 20 военнослужащих, все они погибли. Их останки найдены и в ближайшее время доставят на родину. Кроме того, обнаружены все важные для расследования фрагменты самолета. На месте катастрофы продолжается работа криминалистов.