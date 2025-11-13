H? rriyet: в Турции допустили, что военный самолет С-130 мог быть сбит в Грузии

Турецкий военный самолет C-130 Hercules, потерпевший крушение в Грузии, мог быть сбит, поскольку развалился в воздухе, предположила газета Hürriyet. Однако эксперты придерживаются иной версии — причиной катастрофы стала техническая неисправность. В частности, рассматривается возможность коррозии фюзеляжа. Точную причину установят после анализа найденных «черных ящиков». Тем временем минобороны Турции решило приостановить эксплуатацию самолетов C-130.
Турецкие эксперты допускают, что разбившийся в Грузии военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules мог быть сбит. Об этом пишет проправительственная турецкая газета Hürriyet.
«Наш самолет разбился или был сбит? По этому вопросу ведется тщательное расследование. ~Исследуется как вероятность падения самолета, так и вероятность его поражения~», — отмечается в публикации.
Издание назвало Кавказ «неспокойным регионом», поэтому анализируются «все возможные варианты крушения».
Газета Türkiye обратила внимание, что кадры распадающегося в воздухе самолета «указывают на вероятность внешнего вмешательства и взрыва боеприпасов». Передняя и хвостовая части самолета рухнули на землю по отдельности, уточнило издание Karar.
Однако руководитель Евразийского центра стратегических исследований в Стамбуле Эрай Гючлюэр считает эту версию маловероятной. Современные технологии, включая радиолокационные системы и спутники, уже установили бы факт внешнего вмешательства, сказал он в эфире TVNet.
«Если существует потенциальная возможность внешнего ракетного удара, она будет обнаружена очень быстро»,
— пишет Milliyet.
Турецкий военный самолет потерпел крушение у границы Грузии с Азербайджаном 11 ноября. Он направлялся в Турцию на базу ВВС в городе Кайсери. На борту находились 20 военнослужащих, все они погибли. Их останки найдены и в ближайшее время доставят на родину. Кроме того, обнаружены все важные для расследования фрагменты самолета. На месте катастрофы продолжается работа криминалистов.
Турецкое минобороны заявило, что ~на борту не было боеприпасов~ — самолет перевозил личный состав и средства технического обслуживания.
Приоритетная версия.
В предварительном отчете о расследовании причин авиакатастрофы, который пока официально не представлен, приоритетной версией названа техническая неисправность, сообщает Karar. Издание Milliyet подтвердило эту информацию — ~рассматривается возможность износа фюзеляжа из-за коррозии.~
«Неожиданная коррозия или изменения в механических частях самолета из-за усталости металла могут возникнуть даже во время полета. Из-за коррозии в заднем валу винта образуется трещина, которая влияет на все остальные системы, вызывая внезапное отсоединение от фюзеляжа и крыльев, сводя к нулю все технические возможности самолета», — отметил один из экспертов в беседе с Milliyet.
Однако минобороны Турции считает преждевременным говорить о причинах крушения, поскольку расследование еще продолжается.
Группа турецких экспертов из 70 человек уже провела детальный осмотр места крушения, все части и обломки самолета тщательно изучаются. Кроме того, специалистам удалось найти «черные ящики». Турецкие эксперты приступили к изучению данных бортового самописца 12 ноября. Им предстоит выяснить, что произошло в течение 27 минут полета C-130.
Меры предосторожности.
Министерство национальной обороны Турции приняло решение приостановить эксплуатацию самолетов C-130 «в качестве меры предосторожности», пишет Karar.
«Полеты самолетов возобновятся после завершения всех подробных технических осмотров и проверок», — подчеркнуло ведомство.
По информации Milliyet, ~на вооружении ВВС Турции находятся 13 транспортных самолетов C-130E и шесть транспортных самолетов C-130B~. Среди модернизированных бортов также есть подержанные, приобретенные в Саудовской Аравии.
Минобороны Турции уточнило, что разбившийся самолет был приобретен у Саудовской Аравии 21 января 2012 года и после завершения технического обслуживания был поставлен на вооружение в 2014-м. В 2022-м борт прошел модернизацию. Последнее техническое обслуживание проводилось в период с 11 сентября по 12 октября 2025 года.