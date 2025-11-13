Полковник Ходаренок: «стена дронов» может не работать на Украине из-за нехватки РЛС

~Предполагается, что в «стене дронов» будет задействован искусственный интеллект для изменения структуры стены, чтобы наилучшим образом реагировать на обнаруженную траекторию приближающегося БЛА противника~. По мнению разработчиков, стоимость перехвата в «стене дронов» составляет всего несколько тысяч долларов, а БЛА-перехватчики, которые не были использованы для поражения атакующих дронов противника, могут вернуться на стартовые платформы и использоваться при отражении новых ударов. Сообщается, что БЛА-перехватчики «стены дронов» могут функционировать на высоте нескольких тысяч метров и оснащены системой опознавания «свой-чужой».