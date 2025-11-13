Антинаркотические меры усилили в Беларуси

«Документ направлен на повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», — говорится в сообщении.
Согласно указу, Нацбанк Беларуси организует взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о платежных операциях, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков.
Как пояснили в пресс-службе белорусского лидера, обработка и передача информации о таких операциях осуществляется через автоматизированную систему обработки инцидентов Нацбанка.
Кроме того, Следственный комитет и МВД смогут теперь приостанавливать расходные операции, которые связаны с незаконным оборотом наркотических веществ, на срок до 10 суток при поступлении соответствующей информации.