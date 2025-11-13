Ричмонд
Антинаркотические меры усилили в Беларуси

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым вносятся изменения в указ «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям», сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

«Документ направлен на повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», — говорится в сообщении.

Согласно указу, Нацбанк Беларуси организует взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о платежных операциях, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Как пояснили в пресс-службе белорусского лидера, обработка и передача информации о таких операциях осуществляется через автоматизированную систему обработки инцидентов Нацбанка.

Кроме того, Следственный комитет и МВД смогут теперь приостанавливать расходные операции, которые связаны с незаконным оборотом наркотических веществ, на срок до 10 суток при поступлении соответствующей информации.

