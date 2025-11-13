Ричмонд
Крым направил средства от национализации на строительство социнфраструктуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Крым направил 6,9 миллиарда рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на строительство социальной инфраструктуры, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В этом году порядка тысячи объектов реализуется за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих киевский режим. Мы направили 6,9 миллиарда рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
