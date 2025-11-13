«В этом году порядка тысячи объектов реализуется за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих киевский режим. Мы направили 6,9 миллиарда рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Крым направил средства от национализации на строительство социнфраструктуры
