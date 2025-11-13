Мэр Шелест дал указание по борьбе с гололедом на омских дорогах

Как сообщил мэр Сергей Шелест в четверг, 13 ноября 20252 года, в своем телеграм-канале, в связи со сложившейся ситуацией на омских дорогах и погодой, способствующей образованию гололеда, он дал особое указание руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову.