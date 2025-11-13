Ричмонд
Мэр Шелест дал указание по борьбе с гололедом на омских дорогах

Городские службы перешли на зимний режим содержания городских улиц.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Состояние дорожного покрытия в городской черте находится под пристальным вниманием Сергея Шелеста. В соцсетях ежедневно появляются новые жалобы на настоящий «каток» на городских дорогах и пешеходных тротуарах.

Как сообщил мэр Сергей Шелест в четверг, 13 ноября 20252 года, в своем телеграм-канале, в связи со сложившейся ситуацией на омских дорогах и погодой, способствующей образованию гололеда, он дал особое указание руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову.

«Дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Александровичу Глебову усилить противоголедную обработку тротуаров, пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта. Необходимо использовать весь имеющийся технический ресурс, а также перераспределить часть рабочих на данное направление», — отметил на своей странице в телеграме градоначальник.

Мэр также подчеркнул, что очистка городских территорий от снежных завалов и наледи выполняется силами 262 специалистов, с привлечением 213 единиц техники.

Ранее «СуперОмск» сообщал о том, что в городе также начались работы по вывозу снега.