TWZ: следующий авианосец Китая будет атомным

Издание отмечает, что разработка нового авианосца Type 004 началась на верфи в Даляне (провинция Ляонин) всего через неделю после того, как Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ввел в эксплуатацию первый авианосец отечественного производства «Фуцзянь».
Кроме того, на снимках видно, что в модуле предусмотрены желоба для направляющих катапульт. Это значит, что Тип 004 будет иметь две «поясные» катапульты в дополнение к двум «носовым» катапультам. Как и «Фуцзянь», Type 004, предположительно, будет оснащен усовершенствованной электромагнитной системой запуска самолетов (EMALS), которая используется только на вооружении ВМС США. Новый авианосец, вероятно, будет использовать различные беспилотные летательные аппараты, такие как навигационные версии беспилотной боевой машины GJ-11 (UCAV), а также вертолеты.
Хотя эксперты не исключают, что Китай все же может строить какой-то другой корабль или тестовый модуль, TWZ считает, что это маловероятно. В марте этого года представитель Китая Юань Хуачжи подтвердил, что началось строительство четвертого авианосца, но отказался ответить, будет ли он атомным.
В своей последней оценке военной мощи Китая Пентагон прямо не упоминает об авианосцах с ядерными двигателями, но отмечает, что следующее поколение китайских авианосцев будет отличаться «большей выносливостью», что «увеличит ударную мощь авианосной боевой группы при развертывании в районах за пределами непосредственной периферии КНР».
Кроме того, атомный авианосец значительно сократит техническое отставание военно-морских сил Китая от ВМС США, которые сейчас располагают 11 действующими атомными авианосцами против трех обычных авианосцев у Китая. Также Китай, согласно TWZ, присоединится к Франции как к единственной другой стране, имеющей атомные «плоскодонки» (атомные авианосцы с плоскими палубами. — Прим. ред.).
TWZ поясняет, что такие авианосцы могут быть востребованы для чрезвычайных ситуаций, возникающих ближе к дому, например в Тайваньском проливе и в спорном Южно-Китайском море. Их можно строить быстрее и дешевле, но они зависят от бесперебойного энергоснабжения, которое может оказаться уязвимым во время конфликта.