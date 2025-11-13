TWZ: следующий авианосец Китая будет атомным

Кроме того, на снимках видно, что в модуле предусмотрены желоба для направляющих катапульт. Это значит, что Тип 004 будет иметь две «поясные» катапульты в дополнение к двум «носовым» катапультам. Как и «Фуцзянь», Type 004, предположительно, будет оснащен усовершенствованной электромагнитной системой запуска самолетов (EMALS), которая используется только на вооружении ВМС США. Новый авианосец, вероятно, будет использовать различные беспилотные летательные аппараты, такие как навигационные версии беспилотной боевой машины GJ-11 (UCAV), а также вертолеты.