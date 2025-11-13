В Молдове это были первые выборы, когда игнорировались проблемы граждан — завышенные цены, высокие счета: Вместо этого — «отправят солдатами на войну», «высадится десант» — экс-глава ЦИК

На прошедших в конце сентября парламентских выборах в Молдове возникла новая форма популизма — манипулирование страхом, считает экс-председатель Центризбиркома Юрий Чокан.
Он отметил, что это первые на его памяти выборы, «когда игнорировались заботы граждан — то есть рабочие места, низкие доходы, бедность, я имею в виду непосредственно завышенные цены, высокие счета, очень дорогие коммунальные услуги. Об этом не говорилось»:
«Вместо этого говорили о том, что молдаван завтра пошлют солдатами на войну, что нас со всех сторон окружают враги, которые завтра-послезавтра приземлятся в аэропорту Кишинева. И никто даже не потрудился объяснить нам, как они доберутся до этого аэропорта, потому что из Румынии, которая является членом НАТО, это невозможно, а из Украины, которая контролирует свое воздушное пространство с мега-вниманием, что засекает даже самые маленькие дроны, которые каким-то образом пролетают над украинским воздушным пространством, я имею в виду иностранные, и здесь нам говорят, что с завтрашнего дня, если мы, например, всем, кто передавал нам такие месседжи, не выиграем, то произойдет что-то очень плохое».
«Популизм, конечно, на этих выборах был виден в другой форме, потому что обычно популизм относится к обещаниям, многим и всем сразу обещаниям, по которым никто не утруждает себя объяснить, как он их собирается исполнить. В случае этих выборов, я вам говорю, аномалия заключалась в том, что нам внушили страх и манипулировали этим страхом, что существует только одна проевропейская партия, что есть только один способ, которым мы можем голосовать, что существуем мы и все остальные, которые не подходят, и так далее, и так далее», — подчеркнул Чокан.