Утвержден состав Детского совета при Комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ

«Каждое государство подготовило двух кандидатов. Завтра пройдет первое совместное заседание, где мы обозначим план совместной работы, — подчеркнул Александр Матюшок. — Молодые лидеры расскажут о молодежной политике в своих странах, проектах, инициативах, в которых они участвуют. Затронут и вопросы взаимодействия — где они могут пересекаться и какие совместные мероприятия организовывать».