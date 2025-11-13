Утвержден состав Детского совета при Комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ

На заседании были утверждены состав Детского совета при Комиссии и план его работы. Председатель комиссии, начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь Александр Матюшонок отметил, что создание Детского совета поможет усилить взаимодействие стран СНГ по правам детей.
«Коллегиально на прошлом заседании мы решили создать Детский совет при Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств — участников СНГ. Он сможет сотрудничать с нашим советом, вносить предложения по защите прав детей, обсуждать насущные проблемы. И, самое главное, поможет усилить взаимодействие в этом направлении молодежи стран СНГ», — рассказал он.
«Каждое государство подготовило двух кандидатов. Завтра пройдет первое совместное заседание, где мы обозначим план совместной работы, — подчеркнул Александр Матюшок. — Молодые лидеры расскажут о молодежной политике в своих странах, проектах, инициативах, в которых они участвуют. Затронут и вопросы взаимодействия — где они могут пересекаться и какие совместные мероприятия организовывать».