США призвали Израиль не убивать военных ХАМАС, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США призвали Израиль не убивать членов палестинского движения ХАМАС, укрывшихся в туннелях в городе Рафах в секторе Газа, поскольку это может сорвать план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего египетского чиновника, знакомого с переговорами.

Источник: AP 2024

По информации газеты, около 150−200 бойцов ХАМАС оказались блокированы в туннелях в палестинском городе Рафах в секторе Газа в зоне, контролируемой израильской армией в соответствии с соглашением о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября.

«США подчеркнули, что Израилю следует воздержаться от того, чтобы убивать бойцов… добавив, что это подорвало бы соглашение о прекращении огня и, таким образом, погубило бы план Трампа», — пишет издание.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 израильских заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.

План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором Газа в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.

