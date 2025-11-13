Ричмонд
Премьера Литвы спросили в Сейме, где проходит граница Эстонии и Беларуси

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Депутат Сейма Литвы Даля Асанавичюте попросила премьер-министра страны Ингу Ругинене объяснить, где находится граница Эстонии и Беларуси, сообщают литовские СМИ.

Источник: Sputnik.by

«Вы сказали, что Латвия и Эстония обещают в случае необходимости закрыть пограничные пункты с Беларусью. Назовите, пожалуйста, где находится граница Эстонии с Беларусью», — попросила она.

Ранее Ругинене отметила, что если Беларусь продолжит «атаковать» Литву, а нормализовать ситуацию не получится, Латвия и Эстония готовы к солидарности и закрытию границы.

Литовская сторона не так давно закрыла границу (автомобильные пункты пропуска) с Беларусью до 1 декабря. Беларусь была вынуждена в ответ ограничить пересечение границы для фур с литовскими номерами. У погранпереходов в итоге скопилось более 1,1 тысячи большегрузных автомобилей, которые затем переместили на специально оборудованные охраняемые стоянки. Водителям была предоставлена возможность вернуться в свою страну.

Белорусский МИД заявлял, что ситуация на границе с Литвой вызвала очень большой интерес и настороженность со стороны основных партнеров Минска по ЕАЭС, а также в странах ЕС.