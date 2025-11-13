Премьера Литвы спросили в Сейме, где проходит граница Эстонии и Беларуси

Литовская сторона не так давно закрыла границу (автомобильные пункты пропуска) с Беларусью до 1 декабря. Беларусь была вынуждена в ответ ограничить пересечение границы для фур с литовскими номерами. У погранпереходов в итоге скопилось более 1,1 тысячи большегрузных автомобилей, которые затем переместили на специально оборудованные охраняемые стоянки. Водителям была предоставлена возможность вернуться в свою страну.