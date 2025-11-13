Песков сообщил, что Россия продолжит СВО из-за отказа Украины от переговоров

«Это удар в первую очередь по Дональду Трампу. Украина не говорит о том, что “давайте-ка вы там сами сверху договаривайтесь”. Нет, Украина, наоборот, пытается быть субъектной, говоря о том, что “вот мы сейчас Дональда Трампа нафиг пошлем и сами все решим”, — сказал он.