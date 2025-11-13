В Молдавии дефицит бюджета превысил миллиард долларов, заявил Додон

По его словам, правящая партия «Действие и солидарность» только во время избирательной кампании могла говорить о том, что в экономике все хорошо. «Миллиард “исчезает” через поправки к бюджету и рост дефицита, который придётся возвращать всем гражданам. Многие из тех, кто голосовал за ПДС на выборах, уже понимают, что стали жертвой очередного обмана “жёлтых”, — добавил Додон.