Власти Германии объявили о новых правилах призыва в армию

В частности, по достижении 18 лет все должны будут пройти обязательную процедуру регистрации и опрос о состоянии здоровья, желании служить в армии
Ранее многие немецкие военные высказывались о необходимости существенно (например, втрое) увеличить численный состав бундесвера, чтобы повысить боеготовность европейских стран.
Законопроект обсуждался не один месяц. ХДС/ХСС предлагала в случае нехватки военнослужащих автоматически начинать призыв по принципу лотереи. Однако СДПГ, в том числе министр обороны ФРГ Борис Писториус, высказывались против этого. В нынешних нормах отказались как от лотереи, так и от автоматического вступления призыва в силу — вместо этого решение будет принимать парламент.