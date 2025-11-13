Ричмонд
Власти Германии объявили о новых правилах призыва в армию

Две правящие партии в Бундестаге — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и ХДС/ХСС — договорились о мерах, которые должны способствовать росту численности вооруженных сил страны. Основой комплектования останется набор добровольцев, однако в некоторых ситуациях можно будет призывать определенное количество военнослужащих принудительно.

Источник: Reuters

В частности, по достижении 18 лет все должны будут пройти обязательную процедуру регистрации и опрос о состоянии здоровья, желании служить в армии и т. д. Мужчины, кроме того, должны будут пройти обязательный медосмотр. В случае же, если бундесвер сообщит о критической нехватке кадров или о серьезных угрозах безопасности, кто-то может быть призван на военную службу — но только после решения Бундестага. Законопроект предусматривает дополнительные льготы и преимущества для военнослужащих — повышение жалования, субсидию при получении водительских прав и т. д.

Ранее многие немецкие военные высказывались о необходимости существенно (например, втрое) увеличить численный состав бундесвера, чтобы повысить боеготовность европейских стран.

Законопроект обсуждался не один месяц. ХДС/ХСС предлагала в случае нехватки военнослужащих автоматически начинать призыв по принципу лотереи. Однако СДПГ, в том числе министр обороны ФРГ Борис Писториус, высказывались против этого. В нынешних нормах отказались как от лотереи, так и от автоматического вступления призыва в силу — вместо этого решение будет принимать парламент.

