Bloomberg: Си Цзиньпин пропустит ноябрьский саммит G20 в ЮАР

Согласно статье, Министерство иностранных дел Китая в четверг объявило, что Китай на саммите будет представлять премьер-министр Ли Цян. В заявлении не объясняется, почему Си Цзиньпин, который присутствовал на мероприятии в прошлом году, на этот раз пропустит саммит.
Ранее Трамп заявил, что официальные лица США не приедут на встречу после того, как он обвинил ЮАР в геноциде белого населения. Поездки российского лидера по-прежнему ограничены из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом, пишет Bloomberg.
Что касается Си, то после пандемии он значительно сократил свои международные поездки, делая исключение только для крупных саммитов.
Ранее в этом году он принимал Путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а в прошлом году привечал в Пекине африканских лидеров.
Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь на брифинге в четверг подчеркнул, что встреча в Йоханнесбурге «имеет важное историческое значение», поскольку это первый саммит G20 на африканском континенте, и выразил поддержку ЮАР в качестве председателя.
Ли Цян — второй по значимости чиновник в Китае, отмечает Bloomberg. В последние годы он представлял Си на нескольких крупных международных мероприятиях, в том числе на саммите G20 в Индии в 2023 году и встрече лидеров стран БРИКС в Бразилии в июле этого года.