Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Си Цзиньпин пропустит ноябрьский саммит G20 в ЮАР

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустит саммит «Большой двадцатки» (G20), который стартует 22 ноября в ЮАР. Это станет ударом по принимающей ЮАР, которая уже столкнулась с бойкотом со стороны президента США Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Министерство иностранных дел Китая в четверг объявило, что Китай на саммите будет представлять премьер-министр Ли Цян. В заявлении не объясняется, почему Си Цзиньпин, который присутствовал на мероприятии в прошлом году, на этот раз пропустит саммит.

Решение Си, как отмечает агентство, означает, что на саммите, организованном для решения глобальных экономических проблем и обычно посещаемом главами государств, не будут присутствовать лидеры сразу трех крупнейших держав мира: США, Китая и России.

Ранее Трамп заявил, что официальные лица США не приедут на встречу после того, как он обвинил ЮАР в геноциде белого населения. Поездки российского лидера по-прежнему ограничены из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом, пишет Bloomberg.

Что касается Си, то после пандемии он значительно сократил свои международные поездки, делая исключение только для крупных саммитов.

Вместо этого он применяет «дипломатию внутреннего двора», принимая иностранных гостей на территории Китая.

Ранее в этом году он принимал Путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а в прошлом году привечал в Пекине африканских лидеров.

Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь на брифинге в четверг подчеркнул, что встреча в Йоханнесбурге «имеет важное историческое значение», поскольку это первый саммит G20 на африканском континенте, и выразил поддержку ЮАР в качестве председателя.

Ли Цян — второй по значимости чиновник в Китае, отмечает Bloomberg. В последние годы он представлял Си на нескольких крупных международных мероприятиях, в том числе на саммите G20 в Индии в 2023 году и встрече лидеров стран БРИКС в Бразилии в июле этого года.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше