Bloomberg: Си Цзиньпин пропустит ноябрьский саммит G20 в ЮАР

Ли Цян — второй по значимости чиновник в Китае, отмечает Bloomberg. В последние годы он представлял Си на нескольких крупных международных мероприятиях, в том числе на саммите G20 в Индии в 2023 году и встрече лидеров стран БРИКС в Бразилии в июле этого года.