Депутат Сейма Литвы спросила премьера о границе Беларуси с Эстонией после ее заявления

Депутат Сейма Литвы Даля Асанавичюте задала вопрос премьер-министру Инге Ругинене про границу Беларуси с Эстонией. Подробности со ссылкой на литовские СМИ пишет Sputnik.by.
— Вы сказали, что Латвия и Эстония обещают в случае необходимости закрыть пограничные пункты с Беларусью, — обратила внимание депутат.
Даля Асанавичюте попросила премьер-министра назвать, где именно находится граница Эстонии с Беларусью. Ранее Инга Ругинене заявила, что, в случае если и далее белорусская стороны продолжит «атаковать» Литвы и ситуацию нормализовать не удастся, что Латвия и Эстония в знак солидарности готовы закрыть границы.
Ранее Литва сказала, когда и при каких условиях может быть открыта граница с Беларусью.
Тем временем глава МИД Беларуси Максим Рыженков отреагировал на заявление главы МИД Литвы: «С министром Рыженковым встречаться не будет сейчас».
Кроме того, глава МИД заявил, что Беларусь направила Литве предложения по ситуации на границе: «Готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий».
А еще ГТК и МВД ищут водителей 220 литовских фур, оставшихся в Беларуси.