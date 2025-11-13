Ричмонд
Депутат Сейма Литвы спросила премьера о границе Беларуси с Эстонией после ее заявления

Депутат Сеймы Литвы задала вопрос премьеру про границу Беларуси с Эстонией.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Сейма Литвы Даля Асанавичюте задала вопрос премьер-министру Инге Ругинене про границу Беларуси с Эстонией. Подробности со ссылкой на литовские СМИ пишет Sputnik.by.

— Вы сказали, что Латвия и Эстония обещают в случае необходимости закрыть пограничные пункты с Беларусью, — обратила внимание депутат.

Даля Асанавичюте попросила премьер-министра назвать, где именно находится граница Эстонии с Беларусью. Ранее Инга Ругинене заявила, что, в случае если и далее белорусская стороны продолжит «атаковать» Литвы и ситуацию нормализовать не удастся, что Латвия и Эстония в знак солидарности готовы закрыть границы.

Ранее Литва сказала, когда и при каких условиях может быть открыта граница с Беларусью.

Тем временем глава МИД Беларуси Максим Рыженков отреагировал на заявление главы МИД Литвы: «С министром Рыженковым встречаться не будет сейчас».

Кроме того, глава МИД заявил, что Беларусь направила Литве предложения по ситуации на границе: «Готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий».

А еще ГТК и МВД ищут водителей 220 литовских фур, оставшихся в Беларуси.