Глава МИД Польши заявил, что Балтика — внутреннее море НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем Североатлантического альянса. Присутствие России в «тех же водах» он оценил как «плохую новость», пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О принадлежности Балтики западному военному блоку глава польского МИД заявил, выступая на конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств».

«Балтийское море в последние годы, в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, практически стало внутренним морем альянса», — цитирует «Лента.ру» часть речи Сикорского, размещенной на сайте правительства Польши.

По словам министра, активность российского флота в Балтийском море остается высокой, что вызывает тревогу, так как действия Кремля свидетельствуют о его враждебности по отношению к Европе и США.

Ранее Сикорский призвал Евросоюз финансировать Украину для ведения военных действий с Россией еще в течение трех лет. Кроме того, он выразил надежду, что Вашингтон будет предоставлять Киеву разведывательные сведения.

Глава МИД Польши часто призывает к продолжению противостояния с Россией. За его слова о том, что нефтепровод «Дружба» должен быть выведен из строя, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его «Усамой бен Сикорским».

