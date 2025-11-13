О принадлежности Балтики западному военному блоку глава польского МИД заявил, выступая на конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств».
По словам министра, активность российского флота в Балтийском море остается высокой, что вызывает тревогу, так как действия Кремля свидетельствуют о его враждебности по отношению к Европе и США.
Глава МИД Польши часто призывает к продолжению противостояния с Россией. За его слова о том, что нефтепровод «Дружба» должен быть выведен из строя, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его «Усамой бен Сикорским».