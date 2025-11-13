Соединенные Штаты обязаны полностью компенсировать Ирану и иранским гражданам материальный и моральный ущерб, причиненный в результате этих насильственных действий.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подтвердил, что июньский конфликт начал Израиль: «Израиль атаковал первым. Эта атака была очень, очень мощной… Когда Израиль напал на Иран первым, это был великий день для Израиля, потому что эта атака нанесла больший ущерб, чем все остальные, вместе взятые».
В июле Тегеран впервые потребовал от США компенсации за ущерб, причиненный войной, включая удары по своим ядерным объектам. В августе Госдепартамент США назвал это требование «нелепым» и отверг любую ответственность.
На прошлой неделе постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани направил письмо генсекретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности, в котором назвал признание Трампа «неопровержимым доказательством» руководства Вашингтоном 12-дневной июньской войной.