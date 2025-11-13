Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Иран потребовал от США компенсацию за 12-дневную войну с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в среду призвал ООН привлечь Соединенные Штаты к ответственности за израильские удары по Ирану и потребовал в письме к главе ООН и Совету Безопасности, чтобы Вашингтон выплатил репарации. Об этом сообщает новостной сайт Iran Intl со ссылкой на официальные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Соединенные Штаты обязаны полностью компенсировать Ирану и иранским гражданам материальный и моральный ущерб, причиненный в результате этих насильственных действий.

Аббас Аракчи
глава МИД Ирана

Согласно статье, он также призвал к созыву экстренной сессии, независимому расследованию, соблюдению режима прекращения огня и осуждению Генеральной Ассамблеей ООН действий США и Израиля.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подтвердил, что июньский конфликт начал Израиль: «Израиль атаковал первым. Эта атака была очень, очень мощной… Когда Израиль напал на Иран первым, это был великий день для Израиля, потому что эта атака нанесла больший ущерб, чем все остальные, вместе взятые».

В июле Тегеран впервые потребовал от США компенсации за ущерб, причиненный войной, включая удары по своим ядерным объектам. В августе Госдепартамент США назвал это требование «нелепым» и отверг любую ответственность.

На прошлой неделе постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани направил письмо генсекретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности, в котором назвал признание Трампа «неопровержимым доказательством» руководства Вашингтоном 12-дневной июньской войной.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше