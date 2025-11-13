Ричмонд
Политолога Шульман* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Иноагент-политолог Екатерина Шульман* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые) Шульман Екатерина Михайловна*, 19.08.1978 г. р., г. Тула», — говорится в перечне.

В конце июля в Мещанском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Шульман заочно арестовали по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Минюст внёс Шульман в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги (внесен в список нежелательных НПО в России).

Ранее Шульман несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Кроме того, ей назначали штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признана в России иноагентом.