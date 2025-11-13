NYT объявила о возвращении Китая к дипломатии «воина-волка»

В начале недели Такаити скорректировала свою позицию. 10 ноября на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента она отметила, что ее высказывания о возможном использовании Сил самообороны основывались на наихудшем сценарии и не подразумевают изменения политики страны. Однако премьер заявила, что не намерена отказываться от своих слов, хотя в будущем постарается избегать «категоричных оценок гипотетических ситуаций».