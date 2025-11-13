В Германии будут призывать в армию по жребию при нехватке добровольцев

Правящие коалиционные партии Германии ХДС/ХСС и СДПГ одобрили законопроект о призыве молодых людей на военную службу сроком на шесть месяцев, в том числе на три месяца базовой подготовки. Согласно закону, немецкое правительство может призвать мужчин от 18 лет в армию, но только если в этом есть нужда.