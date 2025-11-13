Польша строит второе заграждение на границе с Белоруссией

Первый пограничный забор на польско-белорусской границе — это стальной барьер, построенный Польшей в ответ на миграционный кризис, обострившийся в 2021 году. Строительство началось в январе 2022 года и было завершено летом того же года. Длина забора составляет около 186 километров, а высота — 5,5 метра, включая 5 метров стальной конструкции и 0,5 метра спиралей колючей проволоки наверху. Кроме того, были установлены камеры, датчики движения и тепловизоры.