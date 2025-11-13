Ричмонд
Захарова ответила Макрону на обвинения в распространении фейков о клопах

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения французских властей в адрес России в распространении фейков о клопах во Франции, предложила им попробовать помыться.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь бездоказательно обвинил Россию в распространении фейков о нашествии постельных клопов во Франции, при этом признав наличие в стране проблемы с паразитами.

«Я так и не поняла: Россия виновата в том, что во Франции есть клопы или в том, что их нет? Французский генштаб устами, прости Господи, Мандона, нас обвинял в том, что они есть. А теперь Макрон утверждает, что это были наши не клопы, а фейки?» — написала она в своем Telegram канале.

«Так и хочется спросить: “Мыться не пробовали?”. Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов», — добавила Захарова.

Начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон ранее попытался переложить вину за нашествие постельных клопов на Россию, бездоказательно обвинив Москву в дестабилизации ситуации в республике. Сам Макрон без приведения каких-либо доводов также уже пытался переложить вину за нашествие постельных клопов на «тайную армию ботов» из РФ.

Осенью 2023 года Франция столкнулась с масштабным нашествием постельных клопов, что стало одним из самых обсуждаемых кризисов в стране. Насекомых обнаруживали не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, а также в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции.

