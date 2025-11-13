Премьер Литвы сказала, в каком случае может быть открыта граница с Беларусью

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сказала, в каком случае может быть открыта граница с Беларусью. Об этом пишет ТАСС.
Она отметила, что граница была закрыта не просто так, а по причине гибридных атак.
— Как только мы получим заверения белорусской стороны о том, что эти атаки остановлены и проблемы больше нет, мы примем решение об открытии границы, — заявила премьер Литвы.
Ругинене добавила, что дипломатические службы страны готовы к работе над вопросом, однако переговоры пока не идут. По ее словам, литовская сторона переговоры не ведет, но посылает Беларуси известие об условиях, при которых может быть принято позитивное решение.
Ранее глава МИД Максим Рыженков заявил, что Беларусь направила Литве предложения по ситуации на границе: «Готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий».
Кроме того, глава МИД Беларуси отреагировал на заявление главы МИД Литвы: «С министром Рыженковым встречаться не будет сейчас».
Тем временем Литва вручила дипломату из Беларуси ноту с предупреждением о возможном продлении закрытия границы.
Вместе с тем ГТК и МВД ищут водителей 220 литовских фур, оставшихся в Беларуси.