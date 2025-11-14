Молдавский премьер в Румынии заявил о наличии 10-летней повестки у Кишинева и Бухареста

«У нас есть общая повестка на следующее 10 лет. Обязательства правительств Кишинева и Бухареста заключаются в том, чтобы придерживаться этой повестки, только так можно получить конкретные результаты. Эта повестка включает много проектов, в том числе в области энергетики, у нас есть цель развития энергетической инфраструктуры. Мы хотим расширить сотрудничество, у нас амбициозные планы», — заявил Мунтяну.