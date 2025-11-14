Молдавский премьер в Румынии заявил о наличии 10-летней повестки у Кишинева и Бухареста

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Кишинев и Бухарест располагают общей повесткой на ближайшее десятилетие, направленной на расширение сотрудничества, об этом в ходе визита в Румынию заявил глава молдавского кабмина Александр Мунтяну.
«У нас есть общая повестка на следующее 10 лет. Обязательства правительств Кишинева и Бухареста заключаются в том, чтобы придерживаться этой повестки, только так можно получить конкретные результаты. Эта повестка включает много проектов, в том числе в области энергетики, у нас есть цель развития энергетической инфраструктуры. Мы хотим расширить сотрудничество, у нас амбициозные планы», — заявил Мунтяну.
На совместной с румынским премьером Илие Боложаном пресс-конференции он также сообщил, что «когда-то между нами были возведены железные заборы, сегодня мы строим мосты». В том числе — энергетические:
«В последние годы, благодаря поддержке Румынии и Европы, Молдова смогла выйти из зависимости от российского газа. Из уязвимого потребителя мы превращаемся в активного регионального партнёра и ключевого партнёра в рамках Вертикального газового коридора, соединяющего Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину», — заявил Мунтяну.
Он также заявил о намерении молдавской стороны расширять сотрудничество, упомянув подписанный летом контракт между Energocom и OMV Petrom на доступ к газу из Neptun Deep, который «важен для нас».
«Мы приглашаем к участию в наших тендерах компании с румынского рынка, имеющие опыт в производстве и хранении экологически чистой энергии. Мы также выразили намерение участвовать в строительстве следующего блока в Чернаводэ. Так что, как видите, наши совместные планы амбициозны», — отметил премьер.
Премьер-министр Румынии Илие Боложан подчеркнул, что Румыния была, есть и останется стратегическим партнёром и ближайшим сторонником Республики Молдова. «Мы должны продолжать и углублять уже начатые совместные проекты или те, которые мы совместно реализуем в будущем, на благо граждан по обоим берегам Прута», — заявил глава исполнительной власти Бухареста.
Стороны обсудили ход реализации совместных проектов по взаимоподключению энергосистем и развитию инфраструктуры, необходимой для повышения энергетической безопасности Республики Молдова и региона. Помимо трёх линий электропередачи, строительство которых запланировано к 2028 году: Бельцы-Сучава, Страшены-Гутинаш и Вулканешты-Кишинёв, строительство которых завершено на 90%, запланированы другие проекты взаимоподключения с Румынией и Украиной.
Говоря о транспортной инфраструктуре, премьер-министры отметили, что в настоящее время в Унгенах строится первый за последние шесть десятилетий автомобильный мост через Прут, который также станет первым автомобильным мостом с Румынией. Также ведутся работы по упрощению транзита на пограничных пунктах пропуска, сокращению времени ожидания для людей и грузов.