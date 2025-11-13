Axios: Израиль хочет заключить с США 20-летнее соглашение о безопасности

Израильские чиновники обеспокоены тем, что переговоры о новом соглашении усложнит недовольство демократов и республиканцев действиями Израиля в секторе Газа. К тому же израильская сторона предлагает внести изменения в следующую версию договора. Помимо увеличения срока его действия до 20 лет, Израиль предлагает использовать часть средств еще и на совместные с США исследования и разработки. Речь идет в том числе об использовании ИИ в оборонном секторе или об участии в американской системе противоракетной обороны «Золотой купол».