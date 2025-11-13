Ричмонд
Литва завила, что Латвия готова закрыть границу с Беларусью

В Литве сказали про готовность Латвии закрыть границу с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва завила, что Латвия готова закрыть границу с Беларусью. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, информирует ТАСС.

По ее словам, Эстония и Латвия выразили готовность закрыть границу с Беларусью, как это сделала Литва (подробнее мы писали здесь). Ругинене уточнила, что это будет сделано в том случае, «если белорусский режим будет продолжать атаковать нас гибридными действиями» и ситуацию не удастся нормализовать.

Ранее депутат Сейма Литвы спросила премьера о границе Беларуси с Эстонией после ее заявления.

Вместе с тем премьер Литвы сказала, в каком случае может быть открыта граница с Беларусью.

Кстати, ГТК и МВД ищут водителей 220 литовских фур, оставшихся в Беларуси.