Литва завила, что Латвия готова закрыть границу с Беларусью. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, информирует ТАСС.
По ее словам, Эстония и Латвия выразили готовность закрыть границу с Беларусью, как это сделала Литва (подробнее мы писали здесь). Ругинене уточнила, что это будет сделано в том случае, «если белорусский режим будет продолжать атаковать нас гибридными действиями» и ситуацию не удастся нормализовать.
Ранее депутат Сейма Литвы спросила премьера о границе Беларуси с Эстонией после ее заявления.
Вместе с тем премьер Литвы сказала, в каком случае может быть открыта граница с Беларусью.
Кстати, ГТК и МВД ищут водителей 220 литовских фур, оставшихся в Беларуси.