Сотрудники Starbucks планируют провести массовые забастовки в 40 городах США

В апреле 2025 года члены профсоюза Workers United проголосовали за отклонение последнего предложения Starbucks. Делегаты заявили, что оно неудовлетворительно, поскольку гарантировало лишь ежегодное повышение зарплаты не менее чем на 2% и не предоставляло сотрудникам достаточное количество рабочих часов для получения льгот. -0-