Сотрудники Starbucks планируют провести массовые забастовки в 40 городах США

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники американской сети кофеен Starbucks готовятся провести волну забастовок как минимум в 40 городах США. Об этом 13 ноября сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, профсоюз Workers United, который представляет интересы работников Starbucks, планирует провести забастовки не менее чем в 40 городах США, включая Нью-Йорк, Даллас, Миннеаполис, Филадельфию и Сиэтл.
Ожидается, что участие в забастовках примут более 1 тыс. сотрудников из 65 кофеен. В материале агентства сказано, что Workers United может продлить демонстрации, если не удастся достигнуть прогресса при урегулировании правовых споров и заключении профсоюзного договора. Профсоюз добивается усовершенствования рабочего графика и повышения заработной платы.
Как передает Bloomberg, забастовки призваны помешать проведению Starbucks «Дня красных стаканов», который обычно является одним из самых прибыльных дней в году. С 2018 года в рамках акции посетители получают при покупке сезонного напитка многоразовый красный стакан.
В апреле 2025 года члены профсоюза Workers United проголосовали за отклонение последнего предложения Starbucks. Делегаты заявили, что оно неудовлетворительно, поскольку гарантировало лишь ежегодное повышение зарплаты не менее чем на 2% и не предоставляло сотрудникам достаточное количество рабочих часов для получения льгот. -0-