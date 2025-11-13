Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Геологи обнаружили крупное месторождение галлия в Габоне

Эксперты полагают, что освоение этих залежей может сделать Габон одним из ключевых поставщиков галлия на мировом рынке.

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геологи обнаружили значительное месторождение редкоземельного металла галлия на юго-западе Габона. Об этом говорится в материале портала Info241.

Месторождение Круссу содержит наряду с галлием еще цинк и свинец, причем концентрация галлия в породе достигает 36 мг/кг, что почти вдвое выше среднего уровня, встречающегося в природе. Эксперты полагают, что освоение этих залежей может сделать Габон одним из ключевых поставщиков галлия на мировом рынке.

Галлий — один из самых востребованных и дорогих металлов в мире. Стоимость 1 т превышает $1,5 млн. Металл незаменим при производстве полупроводниковых лазеров, высокочастотных элементов электроники, мобильных телефонов. Без него невозможно было бы появление многих других современных технологий. Около половины добываемого ныне галлия расходуется на производство чипов 3G/4G.-0-

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше