Геологи обнаружили крупное месторождение галлия в Габоне

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геологи обнаружили значительное месторождение редкоземельного металла галлия на юго-западе Габона. Об этом говорится в материале портала Info241.
Месторождение Круссу содержит наряду с галлием еще цинк и свинец, причем концентрация галлия в породе достигает 36 мг/кг, что почти вдвое выше среднего уровня, встречающегося в природе. Эксперты полагают, что освоение этих залежей может сделать Габон одним из ключевых поставщиков галлия на мировом рынке.
Галлий — один из самых востребованных и дорогих металлов в мире. Стоимость 1 т превышает $1,5 млн. Металл незаменим при производстве полупроводниковых лазеров, высокочастотных элементов электроники, мобильных телефонов. Без него невозможно было бы появление многих других современных технологий. Около половины добываемого ныне галлия расходуется на производство чипов 3G/4G.-0-