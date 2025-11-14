Молдова получит от Франции 25 миллионов евро на «зеленый переход»

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Кредит в размере 25 миллионов евро на проведение реформ в энергетическом секторе, в частности, для перехода к зелёной энергетике, предоставит Молдове Французское агентство развития (AFD).
Соответствующее соглашение о кредитной линии парламент ратифицировал в первом чтении.
Целью договора является финансирование потребностей государственного бюджета и одновременное содействие реформам в энергетическом секторе. По заявлению правящего большинства, планируемые реформы направлены на модернизацию инфраструктуры, повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии, а также на защиту потребителей, продвижение экологической политики и борьбу с изменением климата.
Кредит будет предоставлен единовременно. Срок погашения кредита составляет 15 лет, включая пятилетний льготный период. Погашение кредита будет осуществляться каждые полгода, 20 равными платежами.
Ратификация Соглашения о кредитной линии между Республикой Молдова и Французским агентством развития «Программа перехода к зеленой энергетике» будет предложена парламенту для рассмотрения во втором чтении.