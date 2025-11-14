Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова получит от Франции 25 миллионов евро на «зеленый переход»

Новый кредит получит Молдова, от Франции на развитие зеленой энергетики.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Кредит в размере 25 миллионов евро на проведение реформ в энергетическом секторе, в частности, для перехода к зелёной энергетике, предоставит Молдове Французское агентство развития (AFD).

Соответствующее соглашение о кредитной линии парламент ратифицировал в первом чтении.

Целью договора является финансирование потребностей государственного бюджета и одновременное содействие реформам в энергетическом секторе. По заявлению правящего большинства, планируемые реформы направлены на модернизацию инфраструктуры, повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии, а также на защиту потребителей, продвижение экологической политики и борьбу с изменением климата.

Кредит будет предоставлен единовременно. Срок погашения кредита составляет 15 лет, включая пятилетний льготный период. Погашение кредита будет осуществляться каждые полгода, 20 равными платежами.

Ратификация Соглашения о кредитной линии между Республикой Молдова и Французским агентством развития «Программа перехода к зеленой энергетике» будет предложена парламенту для рассмотрения во втором чтении.