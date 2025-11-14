Молдова получит от Франции 25 миллионов евро на «зеленый переход»

Целью договора является финансирование потребностей государственного бюджета и одновременное содействие реформам в энергетическом секторе. По заявлению правящего большинства, планируемые реформы направлены на модернизацию инфраструктуры, повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии, а также на защиту потребителей, продвижение экологической политики и борьбу с изменением климата.