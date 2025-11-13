В ГД внесли проект о предоставлении неоплачиваемого отпуска ветеранам СВО

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении ветеранам спецоперации возможности оформлять неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней в году. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Из пояснительной записки к проекту следует, что реализация соответствующих положений позволит повысить уровень социальной защищенности ветеранов СВО.
Также отмечается, что соответствующий документ призван повысить уровень социальной защищенности лиц, которые были направлены в зону проведения спецоперация для выполнения задач и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.
Напомним, ранее стало известно, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении особых прав пасынкам и падчерицам участников спецоперации при поступлении в вузы.