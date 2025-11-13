Ричмонд
В войска России отправили «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»

Новые «Солнцепеки» оснащены комплексом защиты от дронов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники «Уралвагонзавода» нанесли на одну из поставленных в войска тяжелых огнеметных систем ТОС 1А «Солнцепек» надпись «За Кириллова!». Как сообщил концерн «Ростех», надпись сделана в память о погибшем в результате теракта начальнике войск РХБЗ генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.

Отмечается, что в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты завод отправил в войска очередную партию «Солнцепеков», оснащенных модернизированным комплексом защиты от беспилотников.

Замгендиректора по спецтехнике «Уралвагонзавода» Дмитрий Семизоров подчеркнул, что боевое применение позволяет совершенствовать технику. Предприятие не просто поставляет системы, но и модернизирует их с учетом требований и опыта эксплуатации, повышая эффективность в условиях современных угроз.

Новая партия оборудована комплексом противодействия дронам. Боевые машины выполнены на шасси танка Т 72. Дальность стрельбы ТОС 1А варьируется от сотен метров до нескольких километров, а полный залп может покрыть до 40 тысяч квадратных метров.

Напомним, в Москве в декабре 2024 года произошло убийство Игоря Кириллова. Генерал-лейтенант погиб вместе со своим помощником Ильей Поликарповым в результате взрыва бомбы, которая была заложена в самокат, оставленный рядом с подъездом жилого дома.

