В войска России отправили «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»

Замгендиректора по спецтехнике «Уралвагонзавода» Дмитрий Семизоров подчеркнул, что боевое применение позволяет совершенствовать технику. Предприятие не просто поставляет системы, но и модернизирует их с учетом требований и опыта эксплуатации, повышая эффективность в условиях современных угроз.