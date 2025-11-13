Ругинене: Литва откроет границу с Белоруссией после гарантий безопасности

Литовское правительство рассматривает возможность возобновления работы пограничного пункта с Белоруссией, но только при условии получения гарантий от Минска о прекращении воздушной контрабанды. Премьер-министр республики Инга Ругинене сообщила об этом представителям СМИ.
«Как только мы получим заверения белорусской стороны о том, что эти атаки остановлены и проблемы больше нет, мы примем решение об открытии границы», — заявила она.
Глава правительства подчеркнула готовность литовских дипломатических каналов к урегулированию вопроса, однако отметила отсутствие прямых переговоров в данный момент. «Мы не ведем переговоры. Мы посылаем известие (об условиях, при которых) готовы принять позитивное решение», — уточнила она.
Напомним, что 29 октября Литва приостановила автомобильное сообщение через границу с Белоруссией. Власти Вильнюса тогда заявили о месячном сроке действия ограничений. За последний месяц работа Вильнюсского аэропорта приостанавливалась семь раз.