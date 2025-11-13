Украинец без слов понял российского дроновода в зоне СВО и попал на видео

На кадрах видно, что мужчина в гражданском замечает дрон, «пропускает» его и бросает взгляд вперёд, где стоит военный пикап с вэсэушниками. После этого российский беспилотник ускоряется и бьёт по боевой машине противника. Примечательно, что пока дрон снижался, его замечали и другие мирные украинцы. Они выходили из своих авто и махали нашему оператору БПЛА, обозначая свой статус гражданских. Никто из них не боится российского дрона и не отбегает от машин, зная, что ВС РФ бьют только по военным целям, что нельзя сказать об украинской армии, намеренно выслеживающей простых людей.