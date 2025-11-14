Парламент Молдавии одобрил в первом чтении решение о закрытии «Русского дома»

Как сообщает ТАСС, «за» проголосовали 60 депутатов от правящей Партии действия и солидарности. Также решение поддержали депутаты от партии «Демократия дома».
Ранее стало известно, что молдавским правительством было принято решение денонсировать соглашение с Россией, на основе которого действует центр.
5 ноября Россотрудничество сообщило RT, что не получало уведомлений от Молдавии о закрытии «Русского дома» в Кишинёве.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что решение правительства Молдавии одобрить проект о денонсации соглашения с Россией о функционировании «Русского дома» в Кишинёве вызывает сожаление.