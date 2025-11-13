В Саксонии настаивают на ограничении приема украинских беженцев в ФРГ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер из Христианско-демократического союза (ХДС) выступил за ограничение приема украинских беженцев и заявил о намерении обсудить эту тему на конференции глав регионов ФРГ в декабре, сообщает немецкая газета Die Zeit.
«Число украинцев, которые к нам прибывают, в последние месяцы резко выросло», — отметил политик. Кречмер связал это с постановлением украинских властей, разрешающим мужчинам от 18 до 22 лет выезд из страны во время действия военного положения.
«Возникает значительный приток людей. Мы элементарно не можем продолжать принимать растущее количество беженцев», — заявил он. Кречмер добавил, что увеличение числа украинских граждан, прибывающих в Германию, станет одним из ключевых вопросов предстоящей конференции премьер-министров федеральных земель 4 декабря.
28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. Вскоре после этого в социальных сетях появились видеозаписи с изображением очередей на пунктах пропуска, свидетельствующие о том, что молодые люди спешили воспользоваться предоставленной возможностью. В Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем украинцам с 18 лет ранее был запрещен свободный выезд за рубеж.