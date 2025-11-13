В Саксонии настаивают на ограничении приема украинских беженцев в ФРГ

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. Вскоре после этого в социальных сетях появились видеозаписи с изображением очередей на пунктах пропуска, свидетельствующие о том, что молодые люди спешили воспользоваться предоставленной возможностью. В Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем украинцам с 18 лет ранее был запрещен свободный выезд за рубеж. -0-