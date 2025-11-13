Премьер-министр Саксонии попросил ограничить прием украинских беженцев

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что прием украинских беженцев в ФРГ следует ограничить.
Кречмер сказал в интервью медиагруппе Funke, что планирует обсудить соответствующую тему с руководителями других регионов.
Количество украинцев, прибывающих в страну, по словам политика, увеличилось, предположительно из-за постановления украинских властей, разрешающим выезд во время военного положения в возрасте 18−22 лет.
